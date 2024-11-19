НАБУ перевіряє можливе незаконне збагачення міністра агрополітики Коваля

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики Віталія Коваля після розслідування журналістів "Слідство.Інфо".

Про це повідомляє "Слідство.Інфо"з посиланням на відповідь НАБУ, яку отримала ГО "Антикорупційний штаб".

Зазначається, що НАБУ підтвердило факт розгляду звернення щодо ймовірного незаконного збагачення міністра аграрної політики та продовольства України.

"Національним антикорупційним бюро України здійснюється перевірка вказаної інформації та вживаються заходи щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості", — йдеться у відповіді на запит.

У НАБУ також додали, якщо перевірка підтвердить незаконне походження активів, матеріали будуть передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для того, щоб звернутися з позовом про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Журналісти "Слідства.Інфо" дізналися, що новий міністр агрополітики Віталій Коваль мешкає в елітному ЖК у квартирі на 170 м², яка належить його тещі Галині Баранюк. Проте її доходів, імовірно, не вистачило б на таку дорогу покупку.

Як з'ясували журналісти, теща міністра купила квартиру у 2021 році за приблизну вартість 17,7 мільйона гривень, хоча раніше працювала бухгалтеркою, а її середньомісячний дохід становив лише 6000 гривень. Жодних значних продажів майна, які могли б пояснити таку покупку, у реєстрах розслідувачі не знайшли.

Зазначається, що на момент придбання житла, Віталій Коваль був головою Рівненської облдержадміністрації, а до цього очолював будівельну компанію, яка отримувала держзамовлення під час його перебування в ОДА.

Журналісти намагалися отримати коментар від Коваля, але той не відповів. Його теща лише коротко сказала: "Ну і що, що задекларував", після чого поклала слухавку.

Сам Коваль в ефірі Суспільного відмовився коментувати розслідування журналістів:

"Дуже важливо, щоб ми чули інформацію від компетентних органів, які цим займаються. Тому наберіться терпіння, і я впевнений, що це буде фахова відповідь від тих органів, які мають займатися цими питаннями, а не говорити про якісь інформації десь, звідкись", — відповів очільник Мінагрополітики.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталій Коваль уродженець міста Березне на Рівненщині. У вересні 2019 його призначено головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Коваль був депутатом Рівненської міської ради від "Слуги народу". На місцевих виборах міського голови він посів третє місце.

Понад 4 років Коваль очолював Рівненську ОВА, 21 листопада 2023 року парламент проголосував за призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна України. На посаді він замінив Рустема Умерова, який очолив Міноборони.

За кандидатуру Коваля 279 нардепів проголосували за, троє проти, 20 утримались і 39 не голосували.

5 вересня Верховна рада України призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства.