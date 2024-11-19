Контингент військових КНДР, залучених до участі у війні РФ проти України, може збільшитися до 100 тисяч.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до Європарламенту.

"Зараз Путін залучив на війну з Україною 11 тисяч військових КНДР, перекинув їх ближче до кордону. Цей контингент може збільшитися до 100 тисяч. В той самий час деякі європейські лідери думають, про якісь дії або кроки за рахунок України. Путін налаштований виграти війну. Він сам не зупиниться. Що більше часу він має, то умови стають гіршими. І сьогодні найкращий час, щоб зробити тиск на Росію сильнішим", – сказав він.

За словами Зеленського, без "окремих ключових факторів", Росія не матиме реальної мотивації брати участь у змістовних переговорах: без вогню на своїх складах з озброєнням на російській території, знищеної військової логістики, без знищених авіабаз, без втрати можливості виробляти ракети та дрони та без активів, які конфіскували.

"Путін не цінує людей і правила. Він тільки цінує гроші і владу. Це ті речі, які ми маємо забрати у нього, щоб відносити мир. Якщо хтось в ЄС думаю, що йому вдасться продати Україну Москві, або будь-які інші країни, Балтійські країни, Грузію, Молдову, дати їй щось на заміну, має усвідомити просту правду. Ніхто не може насолоджуватися тихими водами у центрі шторму. І ви маєте робити все, щоб закінчити цю війну, чесно і справедливо. І звісно, разом", — наголосив президент.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з оцінками деяких країн Групи 20 повідомляло, що Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо співпраця між країнами і далі поглиблюватиметься.

Що відомо залучення військових з КНДР у війну проти України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Вже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року. Держдума ратифікувала договір 24 жовтня.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР. Пізніше Зеленський додав, що Україна фіксувала присутність офіцерів та технічного персоналу з КНДР на тимчасово окупованих територіях. Імовірно, їх направили раніше, аби підготуватись до відправки контингенту.

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше підтвердив, що північнокорейські солдати справді прибули в Росію.

Сама Північна Корея назвала ці повідомлення "безпідставними чутками". Представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці".

Очільник Кремля Володимир Путін прокоментував інформацію про розгортання північнокорейських солдатів на території РФ. Він послався на договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та КНДР. Сказав, що фото з присутністю корейських солдатів на території РФ – річ серйозна, якщо є знімки, вони щось відображають". Путін додав, що до ескалації в Україні привели дії не Росії, а "держпереворот, 2014 року, підтриманий США".