В Україні презентували проєкт з навчання громадськості основам зупинки кровотеч "Стоп кров, врятуй кінцівку". Він має на меті змінити загальні підходи до домедичної допомоги та її сприйняття на підставі практичного досвіду українців. Протягом кількох років у межах цього проєкту планують навчити мільйон операторів курсу.

Про цей проєкт розповів очільник громадської спілки "Асоціація операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини" Леонід Федоровський на брифінгу.

"Ми прийшли до висновку, що рятування життя – це наша власна справа, справа громадян. Ми вивчили досвід різних країн і зрозуміли, що найкращий спосіб це робити – робити децентралізоване навчання", — сказав він.

За словами Федоровського, сама концепція полягає в тому, щоб не просто проводити постійні тренінги з домедичної допомоги у примусовому порядку, а дати можливість людям навчатися в зручному форматі.

"Ми побудували приблизну математичну схему, ми хочемо навчити мільйон операторів цього курсу. Має бути мільйон навчених найближчим часом, приблизно за кілька років. Але перший для нас горизонт – 100 тисяч навчених осіб", – пояснив він.

Федоровський додав, що у грудні цього року відбудеться повний реліз цієї програми, а далі буде доступна і можливість повноцінно брати участь у різних модулях курсу з домедичної допомоги.

Проєкт розроблено міжнародним благодійним фондом "Здоров’я українського народу" спільно з громадською спілкою "Асоціація операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини".

6 листопада стало відомо, що в Україні запускають проєкт, спрямований на соціальну адаптацію людей, які мають ампутацію кінцівок. У межах програми буде підготовано щонайменше 12 відеопорад, головним героєм яких буде ветеран російсько-української війни Олександр Терещенко, який має ампутації кінцівок. Чоловік на власному досвіді покаже конкретні способи виконання тих чи інших побутових справ.