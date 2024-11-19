Тисяча днів повномасштабної війни — у 15 фото Суспільного

Саша та Ксюша Муховаті дивляться на перекопане кладовище, 6 жовтня 2023 року. Після того, як російська ракета 5 жовтня влучила в кафе в селі Гроза, вони втратили батька Володимира, мати Світлану та бабусю Тетяну. Вони — одні з тих, хто в той день пішов в кафе на поминки односельця — військового Андрія Козиря. Суспільне Новини/Олександр Магула