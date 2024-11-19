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Тисяча днів повномасштабної війни — у 15 фото Суспільного
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Тисяча днів повномасштабної війни — у 15 фото Суспільного

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Суспільне
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Боєць ДШБ поблизу Куп'янська на Харківщині 21 вересня 2023 року
Боєць однієї з десантно-штурмових бригад, які тримають оборону поблизу Куп'янська, не даючи російським військовим просунутись у бік міста та навколишніх сіл, Харківщина, 21 вересня 2023 року. До позицій противника — менше кілометра. Зараз тут вдалося стабілізувати ситуацію. Однак ще кілька місяців тому на цих позиціях велись активні бої. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

19 листопада 2024-го — 1000-й день повномасштабної війни. Понад два з половиною роки з 24 лютого 2022-го Росія атакує українські міста й села, намагається знищити енергетику та окуповує території. Понад два з половиною роки українські військові по всій лінії фронту стримують російську армію: тримають оборону, подекуди йдуть вперед, а іноді — змушені відступити.

У звільнених містах та в затоплених селах Херсонщини, на завалах житлових будинків та у підвалах зруйнованого "Охматдиту", "на нулі", у стабпунктах, з цивільними та військовими — Суспільне продовжує висвітлювати ключові події цієї війни.

Ми зібрали добірку з 15 світлин, зроблених фотографами та журналістами Суспільного за цей час, — дивіться та обов'язково читайте підписи до них, щоб зрозуміти контекст.

Братська могила в Бучі на Київщині 9 квітня 2022 року
Рука загиблого чоловіка виступає через плівку у братській могилі в Бучі на Київщині, квітень 2022 року. Після звільнення міста тут виявили масове поховання загиблих мирних жителів. Троє місцевих волонтерів під обстрілами збирали тіла на вулицях міста та тимчасово хоронили їх в ямі біля церкви Андрій Первозванного в центрі Бучі. Суспільне Новини/Єлизавета Серватинська

Український військовий у звільненому Лимані на Донеччині 4 жовтень 2022 року
Український військовий заліплює синім скотчем російські літери "і" у слові "поліція" на стіні місцевого відділку у Лимані. До звільнення міста тут базувалися так звані правоохоронці з Росії та самопроголошеної "ДНР", Донеччина, жовтень 2022 року. Лиман, Донецька область. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військові фотографуються у звільненому Херсоні 15 листопада 2022 року
Військові і волонтери фотографуються на фоні стели на в'їзді у Херсон після деокупації міста. На колоні ротонди – український прапор і побажаннями від бійців різних підрозділів, які встигли побувати в місті після звільнення, 15 листопада 2022 року. Суспільне Новини/Аліна Смутко

Ракетний удар по будинку на Перемоги у Дніпрі 14 січня 2023 року
Рятувальники розбирають завали багатоповерхівки, яка була атакована російською ракетою у Дніпрі, 14 січня 2023 року. Шістдесят девʼять годин після ракетного удару вони шукали людей під уламками будинку на вулиці Набережній Перемоги у Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, серед них шестеро дітей. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Рятувальна операція у Херсоні через прорив дамби Каховської ГЕС 9 червня 2023 року
Жінки обіймаються у рятувальному човні у Херсоні, 9 червня 2023 року. Вночі 6 червня російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС на Херсонщині. Прибережні населені пункти по обидва береги Дніпра за декілька годин почало підтоплювати, у тому числі і Херсон. Поки не відійшла вода, там тривала евакуація людей із небезпечних зон. Суспільне Новини/Владислав Мусієнко

Саша та Ксюша Муховаті — діти загиблих у Грозі 6 жовтня 2023 року
Саша та Ксюша Муховаті дивляться на перекопане кладовище, 6 жовтня 2023 року. Після того, як російська ракета 5 жовтня влучила в кафе в селі Гроза, вони втратили батька Володимира, мати Світлану та бабусю Тетяну. Вони — одні з тих, хто в той день пішов в кафе на поминки односельця — військового Андрія Козиря. Суспільне Новини/Олександр Магула

Боєць третьої штурмової бригади готується до виїзду на завдання на Бахмутському напрямку
Боєць 3-ї окремої штурмової бригади готується до виїзду на завдання на Бахмутському напрямку, 9 листопада 2023 року. На точці виїзду бійці 3-ї роти 3ОШБр мають кілька хвилин, щоб перепочити, розкласти речі та розділити боєкомплект. За ніч його група має встигнути облаштувати позицію, з якої зранку почнуть працювати по російським позиціям. Суспільне Новини/Олександр Магула

Військові медики перевʼязують рану пораненого бійця у стабпункті на Торецькому напрямку 7 липня 2024 року
Військові медики 41-ї бригади надають допомогу пораненому бійцю у стабілізаційному пункті на Торецькому напрямку, Донеччина, 7 липня 2024 року. 55-річного Івана увечері привіз евакуак з кульовим пораненням руки. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Український військовий стріляє з гармати Д-44 біля Вовчанська на Харківщини у травні 2024 року
Бійці артилерійського розрахунку підрозділу "Сліпа лють" Української Добровольчої Армії стріляють з гармати Д-44 по російських позиціях біля Вовчанська на півночі Харківщини, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Постраждалі від російського обстрілу у Шевченківському районі у Києві, 21 березня 2024 року
Чоловік обіймає жінку, поки рятувальники намагаються погасити пожежу у їхньому будинку в Шевченківському районі у Києві, 21 березня 2024 року. В ніч проти 21 березня армія РФ обстріляла столицю. Уламки впали у різних районах, постраждали 13 людей. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Хворі діти у сховищі лікарні "Охматдит" у Києві, в яку поцілила російська ракета 8 липня 2024 року
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі з іншими дітьми, батька та персоналом лікарні під час чергової повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Зранку російські військові масово ударили ракетами по столиці, декілька будівель лікарні зруйновані. Суспільне Новини/Олександр Магула

Обстріл Палацу спорту у Немишлянському районі Харкова 1 вересня 2024 року
Члени пошукової групи допомагають пораненому чоловікові вибратися з-під завалів спортивного комплексу, який росіяни зруйнували ракетами, Харків, 1 вересня 2024 року. Палац спорту у Немишлянському районі Харкова — одна з локацій, по якій вдарили війська РФ під час масованої атаки на місто. Поранений працює тут електриком. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Бойові медики 2 бату 68 бригади під обстрілами забирають тіло загиблого бійця на "нулі" на Покровському напрямку
Бойові медики 2 батальйону 68 єгерської бригади з позивними "Мерін" і "ДТП" під обстрілами забирають тіло загиблого бійця на "нулі" на Покровському напрямку, Донеччина, 5 вересня 2024 року. Одяг з загиблого сповз через те, що військові швидко переносили його з посадки в бронетранспортер під мінометним обстрілом. Суспільне Новини/Олександр Магула

Піхотинець несе на плечі американський крупнокаліберний кулемет М2 на Донеччині
Піхотинець несе на плечі американський крупнокаліберний кулемет М2, більш відомий, як "Браунінг". Такі кулемети встановлюють на передніх позиціях піхоти, аби відбивати штурми противника. З нього стріляють також "на подавлення", коли помічають рух на позиціях росіян, щоб "ворог зайвий раз не піднімав голову зі своїх окопів". Донеччина, 2024 рік. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

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