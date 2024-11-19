Тисяча днів повномасштабної війни — у 15 фото Суспільного

19 листопада 2024-го — 1000-й день повномасштабної війни. Понад два з половиною роки з 24 лютого 2022-го Росія атакує українські міста й села, намагається знищити енергетику та окуповує території. Понад два з половиною роки українські військові по всій лінії фронту стримують російську армію: тримають оборону, подекуди йдуть вперед, а іноді — змушені відступити.
У звільнених містах та в затоплених селах Херсонщини, на завалах житлових будинків та у підвалах зруйнованого "Охматдиту", "на нулі", у стабпунктах, з цивільними та військовими — Суспільне продовжує висвітлювати ключові події цієї війни.
Ми зібрали добірку з 15 світлин, зроблених фотографами та журналістами Суспільного за цей час, — дивіться та обов'язково читайте підписи до них, щоб зрозуміти контекст.
Рука загиблого чоловіка виступає через плівку у братській могилі в Бучі на Київщині, квітень 2022 року. Після звільнення міста тут виявили масове поховання загиблих мирних жителів. Троє місцевих волонтерів під обстрілами збирали тіла на вулицях міста та тимчасово хоронили їх в ямі біля церкви Андрій Первозванного в центрі Бучі. Суспільне Новини/Єлизавета Серватинська
Український військовий заліплює синім скотчем російські літери "і" у слові "поліція" на стіні місцевого відділку у Лимані. До звільнення міста тут базувалися так звані правоохоронці з Росії та самопроголошеної "ДНР", Донеччина, жовтень 2022 року. Лиман, Донецька область. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов
Військові і волонтери фотографуються на фоні стели на в'їзді у Херсон після деокупації міста. На колоні ротонди – український прапор і побажаннями від бійців різних підрозділів, які встигли побувати в місті після звільнення, 15 листопада 2022 року. Суспільне Новини/Аліна Смутко
Рятувальники розбирають завали багатоповерхівки, яка була атакована російською ракетою у Дніпрі, 14 січня 2023 року. Шістдесят девʼять годин після ракетного удару вони шукали людей під уламками будинку на вулиці Набережній Перемоги у Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, серед них шестеро дітей. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов
Жінки обіймаються у рятувальному човні у Херсоні, 9 червня 2023 року. Вночі 6 червня російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС на Херсонщині. Прибережні населені пункти по обидва береги Дніпра за декілька годин почало підтоплювати, у тому числі і Херсон. Поки не відійшла вода, там тривала евакуація людей із небезпечних зон. Суспільне Новини/Владислав Мусієнко
Саша та Ксюша Муховаті дивляться на перекопане кладовище, 6 жовтня 2023 року. Після того, як російська ракета 5 жовтня влучила в кафе в селі Гроза, вони втратили батька Володимира, мати Світлану та бабусю Тетяну. Вони — одні з тих, хто в той день пішов в кафе на поминки односельця — військового Андрія Козиря. Суспільне Новини/Олександр Магула
Боєць 3-ї окремої штурмової бригади готується до виїзду на завдання на Бахмутському напрямку, 9 листопада 2023 року. На точці виїзду бійці 3-ї роти 3ОШБр мають кілька хвилин, щоб перепочити, розкласти речі та розділити боєкомплект. За ніч його група має встигнути облаштувати позицію, з якої зранку почнуть працювати по російським позиціям. Суспільне Новини/Олександр Магула
Військові медики 41-ї бригади надають допомогу пораненому бійцю у стабілізаційному пункті на Торецькому напрямку, Донеччина, 7 липня 2024 року. 55-річного Івана увечері привіз евакуак з кульовим пораненням руки. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова
Бійці артилерійського розрахунку підрозділу "Сліпа лють" Української Добровольчої Армії стріляють з гармати Д-44 по російських позиціях біля Вовчанська на півночі Харківщини, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Чоловік обіймає жінку, поки рятувальники намагаються погасити пожежу у їхньому будинку в Шевченківському районі у Києві, 21 березня 2024 року. В ніч проти 21 березня армія РФ обстріляла столицю. Уламки впали у різних районах, постраждали 13 людей. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова
Хлопчик, пацієнт лікарні "Охматдит", у сховищі з іншими дітьми, батька та персоналом лікарні під час чергової повітряної тривоги у Києві, 8 липня 2024 року. Зранку російські військові масово ударили ракетами по столиці, декілька будівель лікарні зруйновані. Суспільне Новини/Олександр Магула
Члени пошукової групи допомагають пораненому чоловікові вибратися з-під завалів спортивного комплексу, який росіяни зруйнували ракетами, Харків, 1 вересня 2024 року. Палац спорту у Немишлянському районі Харкова — одна з локацій, по якій вдарили війська РФ під час масованої атаки на місто. Поранений працює тут електриком. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Бойові медики 2 батальйону 68 єгерської бригади з позивними "Мерін" і "ДТП" під обстрілами забирають тіло загиблого бійця на "нулі" на Покровському напрямку, Донеччина, 5 вересня 2024 року. Одяг з загиблого сповз через те, що військові швидко переносили його з посадки в бронетранспортер під мінометним обстрілом. Суспільне Новини/Олександр Магула
Піхотинець несе на плечі американський крупнокаліберний кулемет М2, більш відомий, як "Браунінг". Такі кулемети встановлюють на передніх позиціях піхоти, аби відбивати штурми противника. З нього стріляють також "на подавлення", коли помічають рух на позиціях росіян, щоб "ворог зайвий раз не піднімав голову зі своїх окопів". Донеччина, 2024 рік. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов
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