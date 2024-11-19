Кабмін призначив нового голову Держспецзв’язку. Хто ним став

Уряд призначив бригадного генерала Олександра Потія головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Рішення про призначення Потія очільником Держспецзв’язку було ухвалено Кабінетом міністрів 15 листопада 2024 року.

Після призначення Потій заявив, що пріоритетом відомства є подальше посилення напрямів, які "активно розвивалися в Службі як напередодні, так і після початку повномасштабного вторгнення" Росії.

15 листопада представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Держспецзв’язку, яку той обіймав з грудня 2023 року. Окрім того, уряд погодив звільнення заступника голови Держспецзв’язку Олександра Потія.

Сам Мироненко повідомив, що отримає посаду в Міністерстві цифрової трансформації, утім не зазначив, яку саме.

Що відомо про Олександра Потія

Олександр Потій має понад 25 років досвіду служби у ЗСУ, де працював над питаннями безпеки зв’язку та інформаційних технологій.

Окрім військової служби, він має понад 20 років роботи в академічній сфері, є доктором технічних наук, професором і зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень.

З 2020 року обіймав посаду заступника голови Держспецзв’язку, відповідаючи за стратегічні напрями роботи.