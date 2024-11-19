США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги

Сполучені Штати Америки (США) найближчими днями планують оголосити про нову партію військової допомоги Україні. Він включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми нарощуватимемо підтримку України і найближчими днями оголосимо про нову партію військової допомоги", — сказала вона.

Вона додала, що майбутній пакет включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку.

Вашингтонська адміністрація президента Джо Байдена активно підтримує Україну, надаючи значні фінансові та військові ресурси. Ця допомога включала постачання озброєнь, навчання українських військових і гуманітарну допомогу на загальну суму понад 59 млрд доларів.

Засідання ООН щодо України

18 листопада відбулося засідання Ради безпеки ООН під головуванням Великої Британії з нагоди 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в соцмережі Х, на засіданні Ради Безпеки ООН, обговорять безпеку України. Транслюємо Радбез ООН наживо та з українським перекладом.