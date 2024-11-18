В Україні планують запустити програму підтримки військових "Плюси"

Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців "Плюси".

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"На правах ексклюзиву ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається "Плюси", вона співзвучна з назвою Армія+. "Плюси" — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в якій ми будемо додавати 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військових", — сказала вона.

За словами урядовиці, програма дозволить військовим отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів через взаємодію між Армія+ і сотнею найбільших бізнесів України.

Черногоренко зазначила, що вже чотири компанії стали партнерами програми, і запросила інших представників бізнесу долучатися до цієї програми.

"Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпише з Міністерством оборони цей меморандум і ми долучимо абсолютно всю лояльність, яку можемо накопичувати в нашій країні, заради наших військових. Наші військові мають нагороджуватися всім суспільством, всіма бізнесами, і Армія+ дасть цю єдину точку входу", — сказала вона.

Що відомо про розвиток "Армії+"

2 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що готують нові та сучасні рішення для військових, які приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи у підрозділах. Він зазначав, що скоро їх презентують суспільству.

Від 8 серпня в Україні запустили застосунок "Армія+". Зеленський говорив, що на наступних етапах розвитку "Армії+" у застосунку мають з'явитися й інші функції, які допоможуть військовим реалізовувати усі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі. Зокрема, там будуть курси та навчальні програми. Також у застосунку будуть захищені чати між військовими.

Міністр оборони України Рустем Умєров додав, що застосунок інтегрують і для родин військових. Усі сервіси для бійців будуть в єдиній системі — медицина, логістика та кадрові питання.

В застосунку вже можна подати та погодити електронний рапорт.