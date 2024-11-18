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Повітряні Сили: вночі збили 8 дронів із 11
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Повітряні Сили: вночі збили 8 дронів із 11

Олена Богданьок
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Повітряні Сили: вночі збили 8 дронів із 11
Робота ППО. Zelenskiy_official

У ніч проти 18 листопада сили протиповітряної оборони у п'яти областях збили 8 ударних безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку 18 листопада повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 18 листопада (із 19.30 17 листопада) військо РФ атакувало Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ. Також із Курської області росіяни випустили 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

  • Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
  • Три БпЛА — локаційно втрачено.

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