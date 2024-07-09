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Чехія викликала російського посла через атаку на Охматдит
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Чехія викликала російського посла через атаку на Охматдит

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Голова МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Getty Images

Чехія викликала російського посла до Міністерства закордонних справ після вчорашнього обстрілу дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на платформі Х.

Ян Ліпавський висловив рішучий протест проти дій Росії.

"Я вирішив викликати російського посла. Вбивці, які нападають на дітей у лікарнях, — це покидьки людства. Йому доручено передати послання в Москві", — відзначив дипломат.

Як пише чеське видання Seznam Zpravy, російський дипломат, залишаючи будівлю МЗС, повторив неправдиві твердження російської пропаганди.

Ця подія стала черговим епізодом загострення напруженості між Чехією та Росією через військові дії в Україні.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули близько 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

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