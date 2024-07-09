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Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит"
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Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит"

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Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит"
Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через атаку РФ на "Охматдит". МАГАТЕ

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена з проханням провести засідання Ради щодо ситуації в Україні через напад РФ на дитячу лікарню "Охмадит" у Києві 8 липня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначили в Міненерго, через значні пошкодження окремих приміщень, зокрема, онкологічного відділення, важкохворих пацієнтів евакуювали до інших медичних закладів. Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики.

“Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності", — йдеться у зверненні Галущенка.

Як нагадали в Міненерго, в "Охмадиті", у якому лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб, знаходиться 27 джерел іонізуючого випромінювання. “Охматдит” отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в рамках програми технічного співробітництва за важливими проєктами по декільком напрямкам, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства. МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

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