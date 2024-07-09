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США надали Польщі $2 млрд на закупівлю зброї, зокрема новітніх винищувачів
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США надали Польщі $2 млрд на закупівлю зброї, зокрема новітніх винищувачів

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літаки F-35
До Данії прибули чотири бойові літаки F-35 американського виробництва, 14 вересня 2023 року. Getty Images

США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі американських озброєнь, включаючи винищувачі F-35, зенітно-ракетні комплекси Patriot і танки Abrams.

Про це йдеться у письмовій заяві керівника пресслужби Держдепартаменту Меттью Міллера.

Це вже друга угода з Польщею про надання прямого кредиту у розмірі 2 мільярди доларів "у рамках фінансової допомоги іншим країнам на військові потреби", йдеться у документі. У ньому наголошується, що Польща "реалізує велику програму модернізації у військовій сфері, що включає закупівлі літаків F-35, ракетних систем Patriot, основних танків Abrams".

Міллер наголосив, що витрати Польщі на оборону зараз становлять 4% від її ВВП, що є найвищим показником серед членів НАТО.

"Уряд США надає в рамках фінансової допомоги іншим країнам на військові потреби до $60 млн як субсидії витрат на виплату відсотків за цим кредитом, що допоможе Польщі прискорити модернізацію у сфері оборони шляхом підтримки термінових закупівель продукції та послуг військового призначення у США", — йдеться у заяві.

За словами представника американського зовнішньополітичного відомства, зазначене сприяння Польщі "зробить внесок у зміцнення оборони та стримування на східному фланзі НАТО".

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