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Армія РФ почала запускати розвідувальні дрони без сигналу GPS — ПС ЗСУ
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Армія РФ почала запускати розвідувальні дрони без сигналу GPS — ПС ЗСУ

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Розвідувальний дрон "Орлан-10"
Розвідувальний дрон "Орлан-10". GETTY IMAGES

Російська армія почала використовувати нову тактику – застосовує розвідувальні безпілотники з відключеними сигналами GPS.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар Іскандером. Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію", – сказав він.

За словами Ігната, вище керівництво дало завдання "якось розв'язати цю проблему" і Сили оборони мають впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним дронам РФ.

Представник ПС зазначив, що російські "Орлани" не раз залітали в тил ЗСУ, зокрема на Полтавщині.

"Це проблема, яку потрібно вирішувати. Зараз шукають інноваційні рішення, уже по ворожих розвідувальних дронах працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно. Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими порівняно з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримувальну функцію", – сказав Ігнат.

За його словами, щодня до півсотні БПЛА літають по лінії фронту, а окремі види безпілотників можуть потрапляти і в тил.

"Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб нашої території. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з ЯК-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ", – сказав представник ПС ЗСУ.

Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо відомо про 9 загиблих та 33 постраждалих. Уламками ракети пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Також зруйновано під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва.

Внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено. Зокрема, 10 загиблих, 31 поранений через масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг.

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