У Криму сталася пожежа на газорозподільнику: 14 населених пунктів без газу

Близько десятої вечора на газорозподільному вузлі поблизу Алушти в Криму сталася пожежа.

Про це повідомляє російське Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС РФ).

"До місця виклику виїхали співробітники МНС Росії, газової служби, Алуштинського лісомисливського господарства. Сили та засоби Головного управління спрямовані на запобігання поширенню вогню", — йдеться в повідомленні.

Газопостачання 14 населених пунктів у районі Алушти призупинено через пожежу на мережах, повідомила окупаційна голова Алушти Галина Огнєва. За її словами, пожежа може призвести до повного відключення газу.

"У районі села Виноградне сталася аварія на газопроводі. Тому завтра, 7 липня, може бути повне або часткове обмеження подачі газу споживачам муніципалітету", — написала вона у Telegram.

За інформацією МНС, у Виноградному розгерметизувався підвісний міст газової труби, відбулося смолоскипне загорання з переходом вогню на лісовий масив. На місці працюють понад 50 спеціалістів та 14 одиниць техніки. Площа загорання — 1,5 тисяч метрів квадратних.