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Командир Повітряних сил: російська армія вдарила "Іскандерами" по макетах
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Командир Повітряних сил: російська армія вдарила "Іскандерами" по макетах

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Російські військові завдали удару ракетами "Іскандер" по макетах українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У своєму Telegram Олещук розмістив ролик з російських пабліків, у якому стверджується, що армія РФ знищила радіолокаційну станцію і установку ППО Patriot.

"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", — написав Олещук.

Він повідомив, що російські ракети вдарили аеродромом Догінцевим у Кривому Розі та районом "Південне" під Одесою.

"Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога поменшало "Іскандерів", а макети ще підвезуть", — сказав при цьому Олещук.

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