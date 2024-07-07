Російські військові завдали удару ракетами "Іскандер" по макетах українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У своєму Telegram Олещук розмістив ролик з російських пабліків, у якому стверджується, що армія РФ знищила радіолокаційну станцію і установку ППО Patriot.
"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", — написав Олещук.
Він повідомив, що російські ракети вдарили аеродромом Догінцевим у Кривому Розі та районом "Південне" під Одесою.
"Дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога поменшало "Іскандерів", а макети ще підвезуть", — сказав при цьому Олещук.