Японія та Камбоджа займуться розмінуванням України

Японія разом із Камбоджею проводитимуть роботи з розмінування території України. Країни обмінюватимуться знаннями та технологіями щодо цієї справи.

Про це заявила глава МЗС Японії Йоко Камікава під час свого візиту до Пномпеня, пише The Washington Post.

Вона висловила впевненість у тому, що країна, яка пройшла через подібний досвід, зможе зробити істотний внесок у розмінування території України.

Камбоджа вважається одним із світових лідерів у технологіях розмінування. На території Камбоджі, де майже 30 років тривала громадянська війна, були розміщено мільйони мін.

Після закінчення війни у ​​1998 році країна спільно з Японією проводить роботи з розмінування своєї території. З моменту завершення бойових дій у Камбоджі майже 20 000 людей загинули і близько 45 000 отримали поранення від вибухівки, що залишилася після війни.

У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України, яка також страждає від великої кількості наземних мін та інших боєприпасів, які залишила російська армія.

Україна після 14 місяців після російського вторгнення стала найбільшою замінованою територією світу, обійшовши за цим показником Афганістан і Сирію (дані міжнародного аналітичного центру Globsec).

Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які виступили співавторами резолюції, що засуджує вторгнення Росії в Україну.

Декілька інших країн, зокрема США та Німеччина, вже надали Україні допомогу з розмінування.