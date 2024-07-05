З'явилися супутникові знімки виверження вулкана Етна

В Італії на острові Сицилія почалося виверження найактивнішого вулкана в Європі Етна. Це було видно з космосу — Maxar WorldView-2 зафіксував явище.
Компанія-постачальник супутникових зображень European Space Imaging (EUSI) 4 липня зробила фото активності Етни. Кратер Ворагіне прокинувся після чотирирічної перерви та вибухав лавою.
Знімки були зроблені на замовлення EUSI за допомогою супутника Maxar WorldView-2 На цих кадрах з роздільною здатністю 50 см можна побачити дим, що здіймається між хмарами, а лаву, яка витікає з кратера.
Італійська газета La Sicilia повідомила про закриття аеропорту Катанії для того, щоб прибрати від попелу злітно-посадкову смугу та зони для маневрування та паркування літаків.
Агентство цивільного захисту Італії оголосило найвищий — червоний — рівень тривоги для міста Стромболі й попередило, що ситуація може погіршитися.
Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі сказав, що за ситуацією в Стромболі стежать, влада перевіряє готовність планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації. Чисельність пожежників на Сицилії подвоїли.
З вертольота виверження Етни має такий вигляд:
У серпні 2023 року на Сицилії через виверження вулкана Етна зупинялася робота аеропорту. Ще одне виверження розпочалося в листопаді і не блокувало роботу летовищ.