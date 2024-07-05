З'явилися супутникові знімки виверження вулкана Етна

В Італії на острові Сицилія почалося виверження найактивнішого вулкана в Європі Етна. Це було видно з космосу — Maxar WorldView-2 зафіксував явище.

Компанія-постачальник супутникових зображень European Space Imaging (EUSI) 4 липня зробила фото активності Етни. Кратер Ворагіне прокинувся після чотирирічної перерви та вибухав лавою.

Виверження вулкана Етна в Італії, 4 липня 2024 року. Maxar Technologies, фото надане European Space Imaging

Знімки були зроблені на замовлення EUSI за допомогою супутника Maxar WorldView-2 На цих кадрах з роздільною здатністю 50 см можна побачити дим, що здіймається між хмарами, а лаву, яка витікає з кратера.

Люди дивляться на лаву з кратера Етни, Італія, 2 липня 2024 року. REUTERS/Etna Walk/Giuseppe Di Stefano

Італійська газета La Sicilia повідомила про закриття аеропорту Катанії для того, щоб прибрати від попелу злітно-посадкову смугу та зони для маневрування та паркування літаків.

Дим здіймається з гори Етна в Джарре, Італія, 4 липня 2024 року. REUTERS/Salvo Maccarrone

Агентство цивільного захисту Італії оголосило найвищий — червоний — рівень тривоги для міста Стромболі й попередило, що ситуація може погіршитися.

Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі сказав, що за ситуацією в Стромболі стежать, влада перевіряє готовність планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації. Чисельність пожежників на Сицилії подвоїли.

З вертольота виверження Етни має такий вигляд:

У серпні 2023 року на Сицилії через виверження вулкана Етна зупинялася робота аеропорту. Ще одне виверження розпочалося в листопаді і не блокувало роботу летовищ.