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США вперше розмістять винищувачі F-35 на базі Місава в Японії
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США вперше розмістять винищувачі F-35 на базі Місава в Японії

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F-35A
F-35A ВПС США під час військових навчань у Неваді, США, 23 січня 2024 року. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Міністерство оборони США оголосило, що вперше розгорне 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазі Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі, намагаючись зміцнити регіональне стримування зі своїм ключовим союзником.

Про це пише Kyodo News.

F-35A, відомі як винищувачі п'ятого покоління, і які здатні уникати радіолокаційного виявлення, замінять 36 літаків F-16.

Як зазначили в американському відомстві, 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.

На тлі викликів безпеці з боку Китаю, Північної Кореї та Росії Пентагон заявив, що модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії.

Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американсько-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у відомстві.

Японія вперше розгорнула F-35A в Місаві в 2018 році для реагування на вторгнення в повітряний простір і для спостереження за Північною Кореєю.

Без подробиць Пентагон також заявив, що Корпус морської піхоти США планує змінити кількість F-35 на своїй базі в Івакуні, префектура Ямагуті.

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