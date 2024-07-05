США вперше розмістять винищувачі F-35 на базі Місава в Японії

Міністерство оборони США оголосило, що вперше розгорне 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазі Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі, намагаючись зміцнити регіональне стримування зі своїм ключовим союзником.

Про це пише Kyodo News.

F-35A, відомі як винищувачі п'ятого покоління, і які здатні уникати радіолокаційного виявлення, замінять 36 літаків F-16.

Як зазначили в американському відомстві, 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.

На тлі викликів безпеці з боку Китаю, Північної Кореї та Росії Пентагон заявив, що модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії.

Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американсько-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у відомстві.

Японія вперше розгорнула F-35A в Місаві в 2018 році для реагування на вторгнення в повітряний простір і для спостереження за Північною Кореєю.

Без подробиць Пентагон також заявив, що Корпус морської піхоти США планує змінити кількість F-35 на своїй базі в Івакуні, префектура Ямагуті.