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Литва закликає YouTube видалити акаунти Газманова, "Любе", Лепса та інших підсанкційних артистів із РФ
ЛитваСАНКЦІЇЄСРОСІЯЖиттяСвіт

Литва закликає YouTube видалити акаунти Газманова, "Любе", Лепса та інших підсанкційних артистів із РФ

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Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це повідомляє LRT.

Серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у виконавців Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), Поліни Гагаріної, актора В'ячеслава Манучарова.

Раніше платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів зазначених виконавців.

Литовський закон передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває. Якщо YouTube не видалить акаунти, LRTK планує вжити правових заходів.

Європейська комісія і медіарегулятори ЄС були поінформовані про ситуацію.

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