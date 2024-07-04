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Латвія стане першою країною Балтії, де створять багатонаціональну бригаду НАТО
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Латвія стане першою країною Балтії, де створять багатонаціональну бригаду НАТО

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що найближчими роками в країні буде розміщено близько 5000 солдатів союзних держав.

Про це пише Delfi.

У Латвії бойову групу під проводом Канади планується збільшити до багатонаціональної бригади. До 2026 року ця бригада буде повністю готова та матиме близько 3500 солдатів союзників.

Крім того, в Латвії перебувають солдати, які беруть участь в інших операціях, що призведе до збільшення солдатів НАТО до 5000 упродовж найближчих двох років, повідомив міністр.

На військовій базі в Адажі відбулася церемонія, присвячена початку підвищення бойової групи НАТО до рівня бригади. В інтерв'ю Спрудс зазначив, що Латвія стала першою країною Балтії, де оголошено створення багатонаціональної бригади НАТО.

Спрудс додав, що Латвія спільно з Канадою розробляє план введення 2200 солдатів у 2026 році. Влітку до Латвії прибудуть данські та шведські контингенти, змінюючи один одного. У цей час в Латвії близько 3000 солдатів союзників, і це число зростатиме.

Зазначається, що база бригади перебуватиме в Адажі, а штаб у Церосі. Навчання бригади проводитимуться на полігоні Селія.

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