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Axios: Байден позбавляється частини фінансової підтримки через провал на дебатах
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Axios: Байден позбавляється частини фінансової підтримки через провал на дебатах

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Джо Байден і Джилл Байден
Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден йдуть зі сцени після виступу на передвиборчому мітингу у Північній Кароліні, п’ятниця, 28 червня 2024 року. . AP Photo/Evan Vucci

Великі американські бізнесмени планують збільшити підтримку демократичних кандидатів під час виборів до конгресу, що може скоротити потік коштів на користь виборчої кампанії президента США Джо Байдена.

Про це 3 липня повідомив портал Axios із посиланням на високопоставленого функціонера демократичної партії.

Причина такого рішення – невпевненість у здатності Байдена виграти президентські вибори в листопаді. Особливо ці побоювання виявилися після його провального виступу на перших передвиборчих дебатах із Дональдом Трампом 28 червня.

Співрозмовники видання у ділових та політичних колах розповіли, що деякі з донорів вже перерахували кошти учасникам виборів до конгресу. Серед них кандидат у сенат від Арізони, чинний член палати представників демократ Рубен Гальєго. Інше джерело в демпартії повідомило Axios, що один з донорів на 50% збільшив свій внесок для комітету, що сприятиме обранню демократів у сенат. Джерела додали, що виборчі штаби кандидатів у сенат у штатах, що вагаються (де рівні шанси на перемогу мають демократи та республіканці) зареєстрували "наплив" пожертв після дебатів.

Демократи практично змирилися з перемогою Трампа та хочуть зосередитися на зміцненні законодавчих позицій, пояснює дії донорів старший науковий співробітник Інституту США та Канади РАН Дмитро Кочегуров. Перемога в палаті представників та утримання влади в сенаті дозволять їм у багатьох напрямках паралізувати політику Трампа.

На нинішньому етапі спад припливу фінансових коштів не сильно нашкодить кампанії Байдена, вважає керівник "Дубравський консалтингу" Павло Дубравський. Політтехнолог пояснює, що гроші мають більше значення для кампаній із виборів до конгресу, оскільки на президентському рівні переломним фактором є бренд кандидата. Слабкий бренд для Байдена набагато небезпечніший, ніж спад, що поки не сильно відчувається у фінансуванні.

Представники кампанії експрезидента Трампа заявили 2 липня про збір у II кварталі 2024 р. $331 млн. За той же період, за даними демократів, Байден та його союзники зібрали $264 млн.

За інформацією Axios, донори поки що не ухвалили фінального рішення про масове перенаправлення коштів і чекають нових опитувань, щоб зрозуміти, наскільки позначилися невдалі дебати на рейтингу Байдена. Але згідно із закритим опитуванням від 30 червня, опублікованим журналом The Puck 2 липня, 40% тих, хто голосував за Байдена в 2020 р., вважають, що він має вийти з президентських перегонів. У травні їх кількість становила 25%, а 55% виборців у штатах, що вагаються, вважають, що Байден повинен зняти кандидатуру з виборів. 3 липня в ефірі Bloomberg Surveillance один із великих спонсорів демократів – Чарльз Майєрс заявив, що, на його думку, Байден має "4–5"днів, щоб ухвалити рішення про те, буде він брати участь у виборах чи ні.

Спостерігається і рекордний спад підтримки Байдена за тиждень від початку проведення таких вимірів наприкінці 2021 року.

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