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На оборонному заводі у США стався вибух
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На оборонному заводі у США стався вибух

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Щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна вважається зниклою безвісти внаслідок вибуху на оборонному заводі в американському штаті Арканзас.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що один постраждалий перебуває у відділенні невідкладної допомоги Медичного центру округу Вошіта, його стан стабільний, другий був вивезений зі штату на гелікоптері.

За даними видання, вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems у місті Камдені. Спочатку компанія назвала це "інцидентом із застосуванням піротехніки", але пізніше підтвердила, що це був вибух.

"На цю мить ми працюємо з першими службами реагування і можемо підтвердити, що інцидент призвів до принаймні двох поранень і однієї людини, яка зникла безвісти. Ми повністю співпрацюємо з органами влади, коли вони проводять своє розслідування", — йдеться в заяві Берклі Уейлі з General Dynamics.

Із повідомлення не зрозуміло про ступінь травм постраждалих. Департамент з питань надзвичайних ситуацій штату заявив, що спостерігає за ситуацією та готовий допомогти, але не надав додаткових подробиць.

General Dynamics — глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. На заводі в Камдені розміщено понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських приміщень, і він підтримує такі військові програми, як ракети Hellfire і Javelin і різні мінометні боєприпаси.

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