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Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей
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Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей

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Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей
ППО. 126 окрема бригада тероборони

Повітряні Сили повідомили про збиття 11 повітряних цілей, якими зранку 3 липня військо РФ атакувало Україну. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Уранці 3-го липня противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару – Дніпропетровщина", — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";
  • 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей
Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей. Повітряні сили

Вранці 3 липня у Дніпрі було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у telegram повідомив, що внаслідок атаки є загиблі люди.

Згодом голова обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок удару по Дніпру загинули троє людей. Попередньо, 18 поранених, зокрема 14-річна дівчина. Сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Війська РФ вдарили по місту ракетами і дронами, уточнив голова облради Микола Лукашук. Побиті автівки, вікна, пошкоджена АЗС.

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