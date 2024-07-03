Повітряні Сили повідомили про збиття 11 повітряних цілей, якими зранку 3 липня військо РФ атакувало Україну. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
"Уранці 3-го липня противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару – Дніпропетровщина", — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
Повітряні Сили: збили 11 повітряних цілей. Повітряні сили
Вранці 3 липня у Дніпрі було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у telegram повідомив, що внаслідок атаки є загиблі люди.
Згодом голова обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок удару по Дніпру загинули троє людей. Попередньо, 18 поранених, зокрема 14-річна дівчина. Сталося кілька пожеж. Є руйнування.
Війська РФ вдарили по місту ракетами і дронами, уточнив голова облради Микола Лукашук. Побиті автівки, вікна, пошкоджена АЗС.