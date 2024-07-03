НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кабмін дозволив переселенцям подавати заяву на пільгову іпотеку через "Дію"
КАБМІНПереселенціЕкономікаЖиття

Кабмін дозволив переселенцям подавати заяву на пільгову іпотеку через "Дію"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кабмін
Кабінет міністрів України. УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб коштом гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Про це йдеться у постанові уряду від 2 липня 2024 р. № 771.

Тепер заява про намір отримати кредит до фінансової установи подається в електронній формі на порталі "Дія". Заявник має пройти автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити його особу.

Що треба вказати в заяві

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
  • дата народження заявника;
  • стать заявника; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);
  • регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;
  • кількість членів сім’ї заявника;
  • відомості про сімейний стан заявника;
  • підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік внутрішньо переміщених осіб;
  • підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом шести місяців, що передують даті подання заяви;
  • підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та окупованих територіях);
  • відмітка про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці з бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла;
  • контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).

Топ дня
Дніпро, війна
Росія зранку обстріляла Дніпро, США анонсували новий пакет допомоги на $2,3 млрд. 860 день війни. Онлайн Важливо
Штаб-квартира МВФ
Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ Важливо
Війська РФ вдарили ракетами та БпЛА по Дніпру. Загинули троє людей, 18 – поранені
Війська РФ вдарили ракетами та БпЛА по Дніпру. Загинули троє людей, 18 – поранені
12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян — розслідування
12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян — розслідування Ексклюзивно
Shahed-136
Вибух у Харкові, китайські дрони для РФ та атака на Новоросійськ: головні новини 3 липня

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Квартира
Кабмін виділив 5,7 млрд гривень на купівлю житла для ветеранів
Українські військовослужбовці їдуть на пікапі біля міста Вовчанськ Харківської області
"Для користування ЗСУ". Кабмін виділив 2,39 млрд гривень на відновлення доріг у прифронтових і прикордонних областях
Військовий квиток
Міжвідомчі групи зможуть надавати пропозиції Міноборони щодо бронювання. Кабмін надав відповідні повноваження
Гетманцев про Бюджетну декларацію 2025-2027
Гетманцев про Бюджетну декларацію на 3 роки: є дискусійні моменти, будуть зауваження нардепів
На початок