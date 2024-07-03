Кабмін дозволив переселенцям подавати заяву на пільгову іпотеку через "Дію"

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб коштом гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).
Про це йдеться у постанові уряду від 2 липня 2024 р. № 771.
Тепер заява про намір отримати кредит до фінансової установи подається в електронній формі на порталі "Дія". Заявник має пройти автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити його особу.
Що треба вказати в заяві
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
- дата народження заявника;
- стать заявника; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);
- регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;
- кількість членів сім’ї заявника;
- відомості про сімейний стан заявника;
- підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік внутрішньо переміщених осіб;
- підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом шести місяців, що передують даті подання заяви;
- підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та окупованих територіях);
- відмітка про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці з бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла;
- контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).