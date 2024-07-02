У Нью-Йорку Джуліані позбавили права на юридичну практику

Апеляційний суд штату Нью-Йорк у вівторок, 2 липня, позбавив ексмера Нью-Йорка та адвоката експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані права на юридичну практику за його спроби підірвати президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє The Hill.

Колегія суддів Апеляційного відділу Першого департаменту Нью-Йорка відзначила, що Джуліані зловживав своєю посадою адвоката колишнього президента Трампа та його кампанією, щоб навмисно подавати неправдиві заяви судам, законодавцям і громадськості.

“Таким чином відповідач не тільки навмисно порушив деякі з найбільш фундаментальних принципів адвокатської професії, але також активно сприяв національній ворожнечі, яка почалася після президентських виборів 2020 року, у чому він абсолютно не розкаюється”, — йдеться у документі.

Апеляційна комісія Нью-Йорка зобов’язала Джуліані утриматися від юридичної практики в будь-якій формі. Йому заборонили виступати в якості адвоката в будь-якому суді чи державному органі, надавати юридичні консультації або представляти себе будь-яким чином як адвокат.

Джуліані прийняли до колегії адвокатів Нью-Йорка понад 50 років тому, у 1969 році, але його ліцензію на юридичну практику призупинили у 2021 році через його спроби зберегти Трампу місце в Білому домі після того, як він програв президентські вибори 2020 року. Його ліцензію також призупинили у Вашингтоні, округ Колумбія, через ті ж проблеми.

Джуліані також висунули звинувачення в Джорджії та Арізоні за його спроби скасувати вибори на користь Трампа.

У грудні він оголосив про банкрутство, коли присяжні зобов’язали його виплатити 148 мільйонів доларів двом колишнім працівникам виборчої комісії в Джорджії, яких він безпідставно звинуватив у шахрайстві.

Тед Гудман, політичний радник Джуліані, заявив, що колишній мер Нью-Йорка має намір оскаржити це рішення.

За словами Гудмана, члени юридичної спільноти, які поважають верховенство права в цій країні, “повинні негайно виступити проти цього політично та ідеологічно корумпованого рішення Асоціації адвокатів Нью-Йорка”.

“Ми будемо оскаржувати це об’єктивно неправильне рішення в надії, що апеляційний процес відновить цілісність нашої системи правосуддя”, — сказав Гудман.

Наразі комітет з розгляду скарг адвокатів відмовився від коментарів.

Що цьому передувало

Після поразки Трампа на президентських виборах Джуліані намагався спростувати результат голосування, заявивши, що він був підроблений.

За даними ЗМІ, американські прокурори підозрюють, що низка українських політиків могли організувати "широкий план втручання" в президентську кампанію 2020 року, в тому числі за допомогою адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Раніше Федеральна прокуратура Нью-Йорка вилучила докази з електронної пошти, яка, за версією слідства, належить ексгенеральному прокурору України Юрію Луценку та двом іншим українцям, у рамках розслідування справи колишнього адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані щодо таємного іноземного лобіювання.

Як стверджує слідство, Руді Джуліані, Лев Парнас та ще один соратник Джуліані бізнесмен Ігор Фруман, були залучені в спроби викопати політичний компромат на Джо Байдена в Україні напередодні виборів президента США 2020 року.

Повідомлялось, що ексгенпрокурор Луценко був ідентифікований в ході розслідування у справі про імпічмент як основне джерело інформації для Джуліані та інших, яка використовувалася для відсторонення тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Прокуратура розслідувала, чи домагався особистий адвокат Трампа звільнення Йованович на користь українських інтересів.

Федеральні агенти провели обшук у квартирі Руді Джуліані на Манхеттені.