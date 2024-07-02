НМТ-2024: остаточні результати всіх основних сесій вже у кабінетах учасників

Усі учасники основних сесій НМТ уже отримали свої результати за шкалою 100–200 балів в персональних кабінетах. Наразі учасникам, які проходили тестування у період із 13 до 21 червня, у вкладці “Результати НМТ-2024” стала доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

Про це повідомили у вівторок, 2 липня, в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зазначається, що ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг з результатів.

“Таким чином, на сьогодні всі учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ (у період із 14 травня по 25 червня) мають результати. Усього цьогоріч у межах основної сесії НМТ було проведено 18 днів тестувань. Для кожної сесії було укладено унікальну добірку тестових завдань”, — йдеться у повідомленні.

Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснювалося відповідно до затверджених схем. Одразу після завершення роботи над усім тестом учасники мали змогу побачити з кожного навчального предмета кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді.

В УЦОЯО зауважили, що для визначення остаточних результатів НМТ, які учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачений окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

За підсумками проведення робіт на цьому етапі було виявлено такі помилки:

у завданні № 30 з української мови , яке учасники виконували 12 червня , в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) було допущено помилку під час верстання завдання;

, яке учасники виконували , в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) було допущено помилку під час верстання завдання; у завданні № 18 з математики, яке учасники виконували 17 червня , в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) було допущено помилку під час верстання завдання;

яке учасники виконували , в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності (“логічні пари”) було допущено помилку під час верстання завдання; у завданні № 18 з математики, яке учасники виконували 21 червня, у пункті 3 умову про трикутник було сформульовано некоректно.

Щодо цих випадків на засіданні апеляційної комісії УЦОЯО задля забезпечення об’єктивного оцінювання ухвалили рішення на користь учасників з урахуванням того, які саме відповіді надали учасники на ці завдання.

Крім того, апеляційна комісія УЦОЯО вирішила перерахувати бали тих учасників, які виконували завдання з короткою відповіддю в предметних тестах з математики, фізики та хімії і, крім правильного числа, указали у відповіді знак відсотка (%).

“Звертаємо увагу, що в персональних кабінетах розміщено результати після врахування змін, визначених апеляційною комісією, тобто ці результати є остаточними й не підлягають апеляції”, — зазначили в УЦОЯО.

Крім того, УЦОЯО 2 липня почав процедуру передавання даних до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). З огляду на великий обсяг даних цей процес може тривати до трьох днів.