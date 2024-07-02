Обленерго 2 липня застосовують три черги графіків відключень світла — Укренерго

Сьогодні, 2 липня, в Україні обмеження електроенергії діють протягом доби. Обленерго застосовують три черги графіків відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"2 липня, обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. З 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до двох черг графіків погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Причина обмежень — споживання продовжує зростати разом зі спекою. Вдень в Україні очікується, в середньому, +32° С. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади одночасно.

1 липня у вечірні години для зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів в енергосистемі, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Угорщини, Польщі, Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн.

Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 30 796 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Стан енергомереж

На ранок без енергоживлення залишаються 491 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Херсонській та Донецькій областях.

З технічних причин та через негоду знеструмлювались споживачі у Житомирській, Хмельницький, Тернопільській, Львівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.