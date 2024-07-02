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На війні в Україні РФ втратила 56 артсистем та 1280 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 56 артсистем та 1280 військових за добу — Генштаб

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Російські військові
Російські військові. Associated Press

Станом на ранок 2 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 545 090 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1280 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,
  • артилерійських систем – 14655 (+56) од,
  • РСЗВ – 1114 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).

Дані уточнюються.

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