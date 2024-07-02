Станом на ранок 2 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 545 090 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1280 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) од,
- артилерійських систем – 14655 (+56) од,
- РСЗВ – 1114 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Дані уточнюються.