За підсумками 26 туру голосування Росію не обрали до Економічної і соціальної рада ООН, одного з шести головних органів ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 липня.

"Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах", — написав чиновник на платформі Х.

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) — головний орган з координації економічної діяльності ООН і спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН. Важливість цього органу засвідчує той факт, що на нього припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу ООН.

Одна із функцій — обговорення міжнародних економічних й соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру і розробка рекомендацій щодо політики з цих проблем для країн-членів і для системи ООН.