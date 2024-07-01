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Укренерго: 1 липня найбільші обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяЕнергосистема

Укренерго: 1 липня найбільші обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00

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Енергетика
Ремонт лінії електропередач. УНІАН

Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть графіки відключення світла протягом всієї доби. Найбільший обсяг відключень електроенергії діятиме з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"1 липня обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що споживання очікується майже на 5% вищим, ніж 30 червня. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію і не вмикати одночасно потужні електроприлади.

"30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання", — повідомили в "Укренерго".

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Стан енергомереж

На ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

З технічних причин та через бойові дії відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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