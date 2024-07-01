На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб

Станом на ранок 1 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 543 810 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1110 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8099 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
- артилерійських систем – 14599 (+66) од,
- РСЗВ – 1111 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).
Дані уточнюються.