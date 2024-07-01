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На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб
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На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ. ГУР МО

Станом на ранок 1 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 543 810 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1110 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
  • артилерійських систем – 14599 (+66) од,
  • РСЗВ – 1111 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

Дані уточнюються.

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