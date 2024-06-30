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30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
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30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго

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30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
Електромережі. Freepik

У неділю, 30 червня, Україна отримує надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00.

Про це повідомляє Міненерго.

Минулої доби Україна на запит Польщі також отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Як повідомили енергетики, 29 червня військо РФ завдало ударів по Донеччині. Зокрема, через обстріл було знеструмлено підстанцію, а також приєднаних до неї побутових споживачів та шахту. В цей момент на шахті перебувало 53 людини, їх вивели на поверхню. Усіх споживачів заживлено.

Окрім цього, росіяни обстріляли споруди одного з об’єктів генерації регіону. Внаслідок цього поранення отримала працівниця. Її доставлено до лікарні. Також через обстріл на одній із шахт сталася пожежа у виробничих приміщеннях. Силами гірничих рятувальників та ДСНС пожежу ліквідовано.

У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Її включили в роботу. Причина відключення – пошкодження на ділянці, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 українські енергетики не мають доступу до її обслуговування).

Також на Київщині відключалась повітряна лінія оператора системи розподілу. В результаті знеструмилась підстанція, внаслідок чого на залізниці були збої в русі поїздів. Усіх споживачів заживлено.

У Дніпропетровській області відключалась повітряна лінія. В результаті знеструмлювалась абонентська підстанція та приєднаний до неї промисловий споживач. Споживача заживлено.

Зранку 30 червня у Волинській області відключалась повітряна лінія оператора системи розподілу. Знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.

У Львівській області на шахті “Відродження” ДП “Львіввугілля” під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі на шахті. У момент аварії у шахті перебували 63 гірники. Смертельних травм зазнали машиніст гірничих виїмкових машин Андрій Кончук та виконувач обов’язків майстра гірничого дільниці з видобутку вугілля Володимир Макогін. Гірничорятувальники підняли тіло Макогона на поверхню о 17:45, Кончука – о 22:53. Обставини трагедії з’ясовуються.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 231 МВт*год. Експорту не передбачається.

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