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18 людей загинули у Нігерії внаслідок серії вибухів
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18 людей загинули у Нігерії внаслідок серії вибухів

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18 людей загинули у Нігерії внаслідок серії вибухів
Генеральний директор Державного агентства з надзвичайних ситуацій Борно (SEMA) Баркіндо Мухаммад Саїду відвідав місце вибуху у Гвозі, Нігерія, 29 червня 2024 року. Borno State Emergency Management Agency-SEMA

На північному сході Нігерії внаслідок вибухів у штаті Борно загинули щонайменше 18 людей і ще 48 отримали поранення.

Про це пише CNN з посиланням на екстрені служби штату.

Перший вибух прогримів на весільній церемонії близько 15:00 за місцевим часом у суботу, 29 червня. Потім ще один вибух стався в загальній лікарні Гвози, а третій — на похороні.

За даними Агентства з надзвичайних ситуацій штату Борно, серед загиблих є чоловіки, жінки та діти.

Як пише Reuters, генеральний директор Управління з надзвичайних ситуацій штату Борно Баркіндо Саіду сказав, що ймовірні терористи-смертники окремо напали на весілля, похорон і лікарню, убивши та поранивши кількох людей у ​​місті Гвоза.

Саіду сказав, що було підтверджено 18 смертей, серед яких діти, дорослі та вагітні жінки.

"Ступінь тілесних ушкоджень — від розривів черевної порожнини, переломів черепа, кінцівок", — сказав він.

За даними Reuters, відповідальність за напади наразі ніхто не взяв.

Як нагадує агенція, Борно перебуває в центрі 15-річного ісламістського повстання, внаслідок якого загинули тисячі людей і мільйони людей залишили свої домівки. Попри те, що нігерійські військові знизили можливості бойовиків, вони все ще здійснюють смертоносні напади на цивільне населення та об’єкти безпеки.

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