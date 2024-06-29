Ольга та Олександр Вершиніни — мешканці зруйнованого ракетою під'їзду в центрі Дніпра. Внаслідок удару РФ 28 червня їхня квартира на 10 поверсі повністю знищена. Ольга на четвертому місяці вагітності. Каже, придбали 3-кімнатну квартиру торік. В одній з кімнат мали зробити дитячу. Олександр розповідає, зазвичай в такий час вони працюють вдома, але саме вчора вирішили поїхати в торговельний центр.

За словами жінки, що епіцентр вибуху прийшовся на їхню з чоловіком спальню. Подружжя вдома не було, адже того вечора в останній момент вирішили поїхати в торговельний центр на іншому кінці міста. Ольга обирала собі одяг — купила сукню.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 28 червня

28 червня внаслідок ракетної атаки армії РФ по Дніпру зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки в центрі міста. Загинула одна людина, 12 — отримали поранення, серед них — 7-місячне немовля і вагітна жінка.

Зниклими безвісти станом на ранок 29 червня вважаються п`ятеро людей.