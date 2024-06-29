За час війни в Україні поранено 1411 дітей — ОГПУ

Станом на ранок 29 червня 2024 року щонайменше 1962 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами РФ українських населених пунктів поранення дістали 9 дітей:
- 26 червня в м. Дергачі Харківської області постраждали 17-річна дівчина і двоє хлопчиків 12 та 15 років.
- 26 червня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 та 15 років.
- 27 червня в м. Селидове Донецької області постраждали 17-річний хлопець та 11-річна дівчинка.
- 28 червня в смт Нью-Йорк донецької області поранено 8-річну дівчинку.
- 28 червня в м. Дніпро поранено семимісячне немовля.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.
"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
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