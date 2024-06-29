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За час війни в Україні поранено 1411 дітей — ОГПУ
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За час війни в Україні поранено 1411 дітей — ОГПУ

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Дитяча іграшка на землі
Дитяча іграшка на землі. AP

Станом на ранок 29 червня 2024 року щонайменше 1962 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами РФ українських населених пунктів поранення дістали 9 дітей:

  • 26 червня в м. Дергачі Харківської області постраждали 17-річна дівчина і двоє хлопчиків 12 та 15 років.
  • 26 червня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 та 15 років.
  • 27 червня в м. Селидове Донецької області постраждали 17-річний хлопець та 11-річна дівчинка.
  • 28 червня в смт Нью-Йорк донецької області поранено 8-річну дівчинку.
  • 28 червня в м. Дніпро поранено семимісячне немовля.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.

"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

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