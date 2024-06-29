Повітряні Сили збили вночі 10 із 10 "шахедів"

У ніч на суботу, 29 червня, протиповітряна оборона України знищила 10 ударних російських дронів у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Зазначається, що армія РФ атакувала 10 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська.
В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито.