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Повітряні Сили збили вночі 10 із 10 "шахедів"
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Повітряні Сили збили вночі 10 із 10 "шахедів"

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"Шахед"
"Шахед". Getty Images

У ніч на суботу, 29 червня, протиповітряна оборона України знищила 10 ударних російських дронів у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначається, що армія РФ атакувала 10 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито.

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