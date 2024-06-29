На війні в Україні РФ втратила 1070 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 28 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 541 560 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1070 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14480 (+57) од,
- РСЗВ – 1109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).
Дані уточнюються.