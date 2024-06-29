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На війні в Україні РФ втратила 1070 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1070 військових за добу — Генштаб

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армія РФ
Російські військові. Фото: ГУР МО

Станом на ранок 28 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 541 560 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1070 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8073 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
  • артилерійських систем – 14480 (+57) од,
  • РСЗВ – 1109 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).

Дані уточнюються.

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