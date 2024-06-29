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У Канаді вперше призначать жінку начальником штаби оборони
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У Канаді вперше призначать жінку начальником штаби оборони

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Генерал-лейтенанта Дженні Карігнан
Дженні Карігнан . Getty Images/SABAH ARAR

Новим начальником Штабу оборони Канади вперше стане жінка.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CBC News.

“Генерал-лейтенанта Джені Карігнан призначено новим начальником Штабу оборони Канади. Вона перша жінка, яка командуватиме Збройними силами Канади”, — йдеться у матеріалі.

З часу заснування цієї посади у 1964 році її обіймала 21 особа, усі - чоловіки.

“За словами джерела, Карігнан запропонували обійняти посаду у середу й вона погодилася”, - стверджує канал.

Очікується, що офіційно про призначення Карігнан буде оголошено 2 липня. кторів в Україні

До останнього часу Карігнан очолювала департамент професійного поводження й етикету ЗС Канади, який займається зміною внутрішньої культури у військовому середовищі. У 1986 році вона вступила до Військового коледжу, а у 2016-му стала першою бойовою жінкою-генералом.

Кар’єра Карігнан включає службу на Голанських висотах, розташованих між Ізраїлем та Сирією, а також у Боснії й Герцеговині та Афганістані. Вона обіймала ряд керівних посад у Збройних силах, в тому числі начальника операційного департаменту у Генштабі.

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