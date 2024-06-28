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Глава Слідчого Комітету пропонує повернути смертну кару в Росії
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Глава Слідчого Комітету пропонує повернути смертну кару в Росії

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Глава Слідчого Комітету пропонує повернути смертну кару в Росії
Олександр Бастиркін під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного юридичного форуму у п’ятницю, 28 червня 2024 року. СК РФ

Очільник Слідчого комітету РФ Олександр Бастиркін пропонує скасувати мораторій на смертну кару в Росії.

Про це пише DW з посиланням на заяву Бастиркіна під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного юридичного форуму у п’ятницю, 28 червня.

За словами Бастиркіна, у Росії зростає кількість особливо тяжких злочинів. Глава Слідчого комітету заявив, що утримання ув'язнених обходиться дорого, тож смертна кара буде набагато дешевшою, аніж утримання довічно засуджених.

"Останній приклад — "Крокус сіті". Якщо за радянських часів за вбивство за обтяжуючих обставин двох або трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці 15 обвинувачених отримають максимум довічне позбавлення волі. Це що означає? Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дозволити дві години погуляти, у мене немає часу на це", — заявив чиновник.

Глава російського Слідчого комітету вважає, що скасування мораторію на смертну кару має здійснюватися не через внесення змін до Конституції або проведення референдуму, а шляхом видачі відповідного указу президента країни.

У Росії з 1997 року на смертну кару накладено мораторій. Наразі єдиною країною в Європі і СНД, де офіційно застосовується смертна кара, є Білорусь.

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