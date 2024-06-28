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Президент Азербайджану розпустив парламент
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Президент Азербайджану розпустив парламент

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Azerbaijan Presidency/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про розпуск Міллі Меджлісу і призначення дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Рішення ухвалене на основі звернення парламенту Азербайджану до президента 21 червня 2024 року про призначення дострокових парламентських виборів. 27 червня Конституційний суд Азербайджану перевірив постанову парламенту щодо дотримання азербайджанської конституції.

"Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки шостого скликання розпустити. Дострокові вибори призначити на 1 вересня 2024 року", — йдеться в указі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових президентських виборах 7 лютого, забезпечивши собі ще один семирічний термін перебування на посаді. Алієв перебуває при владі з 2003 року, змінивши свого батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках.

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