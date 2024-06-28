⁨СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків: за перші шість місяців 2024 року уражені більше 30 російських військових літаків.

Відповідні дані СтратКом ЗСУ оприлюднив у Телеграмі.

Серед понад 30 уражених російських літаків:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно.

Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.

Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити.

“Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння”, — зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Там також подякували союзникам України за надане обладнання та боєприпаси.