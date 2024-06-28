СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків: за перші шість місяців 2024 року уражені більше 30 російських військових літаків.
Відповідні дані СтратКом ЗСУ оприлюднив у Телеграмі.
Серед понад 30 уражених російських літаків:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
Зазначається, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно.
Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт.
Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити.
“Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння”, — зазначили у СтратКомі ЗСУ.
Там також подякували союзникам України за надане обладнання та боєприпаси.