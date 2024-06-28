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В Україні відзначають День Конституції
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В Україні відзначають День Конституції

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Конституція України
Конституція України. УНІАН

У п’ятницю, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції, єдине державне свято, закріплене в основному законі.

28 червня 1996 року о 9:18, після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. За документ проголосували 315 нардепів.

У першій статті Конституції, Україна визначається як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава.

Конституція України складається з 15 розділів та 161 статті. Вона визначає основні принципи державного устрою. Документ гарантує громадянам України рівні права та свободи, включно з правом на життя, свободою, особистою недоторканністю, свободою слова та зібрань, правом на працю та освіту.

Міжнародна спільнота схвалила Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

День Конституції України є офіційним державним святом та вихідним днем. Однак, під час воєнного часу, усі святкові вихідні дні скасовані. Тому, працівники державних підприємств та організацій цього дня працюють у звичному режимі. У приватних компаніях вихідний може бути наданий на розсуд керівництва.

Президент Володимир Зеленський привітав Українців з Днем Конституції.

"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців", — сказав він.

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