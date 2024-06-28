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Літак, 60 артсистем та 1170 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
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Літак, 60 артсистем та 1170 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 28 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 540 490 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1170 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем – 14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).

Дані уточнюються.

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