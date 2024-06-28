Літак, 60 артсистем та 1170 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 28 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 540 490 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1170 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).
Дані уточнюються.