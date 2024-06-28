У Монголії відбудуться найбільші вибори в історії країни

У п’ятницю, 28 червня, у Монголії відкриються виборчі дільниці для обрання членів Великого державного хуралу (однопалатний парламент) вперше після ухвалення нового закону, який запровадив змішану виборчу систему та збільшив кількість депутатів з 76 до 126.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що кардинальні зміни до правил і складу законодавчого органу обіцяють найбільшу та найрізноманітнішу колекцію законодавців.

Монгольська народна партія наразі має 62 місця в нинішньому меншому органі, тоді як Демократична партія має 10. Третя партія під назвою KhUN, що означає "людина" монгольською мовою, має одне місце. Останні зміни пропонують обраним виборцям більше ніж 100 кандидатів на вибір і встановлюють мінімум 30% місць, зарезервованих для жінок із 14 нинішніх законодавців.

"Одними з ключових питань є корупція в гірничодобувному секторі Монголії після того, як двом колишнім членам уряду було винесено обвинувальний вирок за те, що державна прокуратура вважає їхньою причетністю до розкрадання вугілля з державних запасів", — пише видання.

Гірничодобувна промисловість склала 28% ВВП Монголії торік і становила 86% усього експорту, в основному до Китаю. Країна має величезні ресурси вугілля та міді, металу, який вважається ключовим для глобального енергетичного переходу. Його значною мірою невикористані родовища рідкісноземельних металів привернули інтереси гірничої промисловості з таких країн, як Франція, Німеччина та США.

Напругу під час голосування додав незвичайний акт насильства цього місяця, коли було вбито члена Демократичної партії, причому підозрюваний був активістом передвиборчої кампанії від іншої партії, повідомило місцеве інформаційне видання ikon.mn з посиланням на поліцію.

Країна Східної Азії також насилу бореться з дезінформацією в соціальних мережах, зокрема з глибокими фейками. Групи громадянського суспільства критикували зусилля уряду по боротьбі з фейковими новинами, які включали затримання журналістів. У Міністерстві юстиції відмовилися коментувати арешти.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі направила групу для спостереження за виборами в країні, яка не має виходу до моря, затиснутій між Китаєм і Росією.

Окрім того, що вибори будуть наймасштабнішими з приблизно 1340 кандидатами , виборчі бюлетені також будуть більшими, ніж будь-коли, після радикальної реформи організації виборчих округів.

Залежність Монголії від доходів від видобутку корисних копалин, які майже повністю купують китайські покупці, робить країну вразливою до товарних циклів бум-спад, обмежених можливостей працевлаштування та нерівності.

"Диверсифікація залишається головним, головним, головним питанням для обговорення", — сказав Хащулуун Чулуундорж , професор економіки, який входить до правління Mongolian Mining Corporation і є виконавчим директором Монгольської асоціації горючих сланців.