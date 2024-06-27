Санкції Заходу не змогли підірвати виробництво російської зброї — NBC News

Виробництво зброї в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну фактично різко зросло попри західні санкції.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт Королівського Інституту Об'єднаних Збройних Сил.
Зазначається, що у РФ зокрема останнім часом зокрема зросло виробництво артилерійських снарядів, ракет та безпілотників.
"Зусиллям із застосування санкцій перешкоджає занадто обережне прийняття рішень західними урядами та затримки в обміні розвідданими між західними союзниками", — йдеться у повідомленні.
Згідно зі звітом, у 2021 році РФ виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік, торік вже близько 460 крилатих ракет. Запас балістичних ракет "Іскандер" теж різко збільшився — з приблизно 50 до 180. Крім того, зауважується, що з початку повномасштабної війни Росія збільшила виробництво:
- 152-міліметрових артилерійських снарядів — у 5,3 рази;
- снарядів для РСЗО "Град" — у 15,2 раза, "Ураган" — у 6,1 рази;
- крилатих ракет Х-101, які наразі найактивніше використовуються проти України, — у 7,5 раз;
- ракет 9M723 "Іскандер" — більш ніж у 3 рази;
- "шахедів" — у 6,3 раза.
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