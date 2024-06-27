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Санкції Заходу не змогли підірвати виробництво російської зброї — NBC News
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Санкції Заходу не змогли підірвати виробництво російської зброї — NBC News

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Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) Панцирь-С1
Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) Панцирь-С1. AP Photo/Ivan Sekretarev

Виробництво зброї в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну фактично різко зросло попри західні санкції.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт Королівського Інституту Об'єднаних Збройних Сил.

Зазначається, що у РФ зокрема останнім часом зокрема зросло виробництво артилерійських снарядів, ракет та безпілотників.

"Зусиллям із застосування санкцій перешкоджає занадто обережне прийняття рішень західними урядами та затримки в обміні розвідданими між західними союзниками", — йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, у 2021 році РФ виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік, торік вже близько 460 крилатих ракет. Запас балістичних ракет "Іскандер" теж різко збільшився — з приблизно 50 до 180. Крім того, зауважується, що з початку повномасштабної війни Росія збільшила виробництво:

  • 152-міліметрових артилерійських снарядів — у 5,3 рази;
  • снарядів для РСЗО "Град" — у 15,2 раза, "Ураган" — у 6,1 рази;
  • крилатих ракет Х-101, які наразі найактивніше використовуються проти України, — у 7,5 раз;
  • ракет 9M723 "Іскандер" — більш ніж у 3 рази;
  • "шахедів" — у 6,3 раза.

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