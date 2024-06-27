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ПАРЄ проголосувала за виплати грошей українцям для повернення в Україну — Гончаренко
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ПАРЄ проголосувала за виплати грошей українцям для повернення в Україну — Гончаренко

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ПАРЄ проголосувала за виплати грошей українцям для повернення в Україну
ПАРЄ. twitter/ President of Ireland

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували за виплати грошей українцям для повернення в Україну.

Про це повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", — написав Гончаренко.

За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах у справах біженців (УВКБ ООН), станом на кінець лютого 2024 року понад 5,9 мільйона громадян України знайшли притулок у Європі, а понад 500 000 — за межами Європи. Крім того, в Україні є близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відзначили в ООН.

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