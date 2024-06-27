Справа Тищенка та напад на військового у Дніпрі: що відомо. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

Суд відправив на два місяці під варту без права внесення застави одного з учасників нападу на колишнього військового у Дніпрі 20 червня, повідомили в Офісі генпрокурора. Його затримали напередодні.

Учора суд у цій справі відправив під домашній арешт нардепа Тищенка, за вказівкою якого імовірно і стались сутички. Тищенко сказав, що не оскаржуватиме рішення.

Що саме відбулось у Дніпрі, як напад на військового став справою проти нардепа та, що означають заяви самого Тищенка, які той виголосив під час судового засідання — дивіться у спеціальному епізоді "Несеться".