Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Справа Тищенка та напад на військового у Дніпрі: що відомо. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
ВІДЕОНОВИНИДЕПУТАТПОЛІТИКАВідеоПолітика

Справа Тищенка та напад на військового у Дніпрі: що відомо. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Суд відправив на два місяці під варту без права внесення застави одного з учасників нападу на колишнього військового у Дніпрі 20 червня, повідомили в Офісі генпрокурора. Його затримали напередодні.

Учора суд у цій справі відправив під домашній арешт нардепа Тищенка, за вказівкою якого імовірно і стались сутички. Тищенко сказав, що не оскаржуватиме рішення.

Що саме відбулось у Дніпрі, як напад на військового став справою проти нардепа та, що означають заяви самого Тищенка, які той виголосив під час судового засідання — дивіться у спеціальному епізоді "Несеться".

Топ дня
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Рятувальники у Херсоні потрапили під російський обстріл у Херсоні
Резолюція ПАРЄ по створенню трибуналу по Росії, обстріл Херсона. 854 день війни. Онлайн
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
ЄС Україна
ЄС і Україна 27 червня підпишуть безпекову угоду Ексклюзивно
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Олександр Круглов
"Тільки татуху шкода": історія одесита, який воював у морській піхоті й втратив ногу. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Сергій Стерненко, дрони, документальний серіал "Зброя, в яку не вірили"
Як на фронті зʼявились дрони-камікадзе | Документальний серіал Суспільного "Зброя, в яку не вірили"
Костянтин Миргородський
"Росії не вигідно, щоб він був в Україні" | Історія військового водолаза. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків 22 червня, обстріл
Наслідки удару КАБами по житловому району Харкова 22 червня. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок