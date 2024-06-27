Вперше за десять років: в одному зі штатів США відновлять смертну кару

Губернатор американського штату Індіана Ерік Холкомб заявив, що штат відновить страти вперше за понад десять років.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За словами губернатора, штат закупив смертельні інʼєкції та вирішує дату страти для Джозефа Коркорана, якого засудили за вбивство чотирьох людей у ​​1997 році. Генеральний прокурор Тодд Рокіта подав клопотання до Верховного суду місцевого округу про призначення дати страти. Адвокат засудженого сказав, що вимагатиме роз’яснення щодо протоколу смертельної ін’єкції штату.

За даними Інформаційного центру про смертну кару, востаннє в Індіані страчували в 2009 році. Метью Ерік Врінклз був страчений за вбивство своєї дружини, її брата та невістки.

Управління виправних закладів штату Індіана тепер придбало препарат, який використовується кількома штатами для смертельних ін’єкцій, каже губернатор.

Багаторічну паузу пояснюють відсутністю смертельних ін'єкційних препаратів.

Деякі штати шукають нові способи страти в’язнів, оскільки наркотики, які використовуються у смертельних ін’єкціях, найпоширенішому методі страти в Сполучених Штатах, стає все важче знайти. Штат Алабама була першим штатом, який використав азот під час страти на початку цього року.