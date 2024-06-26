Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Варшаві помер перший віцепрезидент Світового конгресу українців
СМЕРТЬПОЛЬЩАСвітЖиття

У Варшаві помер перший віцепрезидент Світового конгресу українців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Стефан Романів
Gерший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів. Facebook / Australian Federation of Ukrainian Organisations

У Варшаві у віці 68 років помер перший заступник президента Світового конгресу українців Стефан Романів.

Про це повідомили в СКУ.

"Його життя зупинилося на 68-му році життя, у Варшаві, по дорозі до Австралії з Литви, де відбулися установчі збори Антиімперського Блоку Народів (АБН)", — повідомили в СКУ.

У Союзі українських організацій в Австралії заявили, що 24 червня Стефан Романів знепритомнів і був негайно доставлений до однієї з лікарень Варшави. Проте врятувати його життя не вдалось.

Романів також був головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, головою проводу Організації українських націоналістів (бандерівців) (ОУН (б), головою та членом член Спілки Української Молоді (СУМ), офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.

Хто такий Стефан Романів

Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року в Мельбурні, Австралія. Його батько Ілько Романів був родом з Тернополя, а мати – німкеня зі Штутгарта. Вони прибули до Австралії у 1949 році.

З дитинства відвідував українську греко-католицьку церкву та рідну школу у Мельбурні. Закінчив місцевий педагогічний університет. Працював учителем початкової школи.

Очолював осередок СУМ (Спілки української молоді) у Мельбурні, крайову управу СУМ в Австралії, парафіяльну раду Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія.

Був багаторічним головою української громади у штаті Вікторія, головою Союзу українських організацій в Австралії, довголітнім керівником української братської школи та головою шкільної ради, заступником голови Світової управи СУМ.

З 2008 по 2018 рік Стефан Романів був Генеральним секретарем, а 27 листопада 2018 року обраний першим заступником президента СКУ.

Стефан Романів разом із дружиною Анастасією виховав двох дітей, Петра і Терезу. Мав 5 онуків.

Нагороджений орденами Ярослава Мудрого та за заслуги І, ІІ та ІІІ ступенів, а також ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Топ дня
Рятувальники у Херсоні потрапили під російський обстріл у Херсоні
Резолюція ПАРЄ по створенню трибуналу по Росії, обстріл Херсона. 854 день війни. Онлайн
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
ЄС Україна
ЄС і Україна 27 червня підпишуть безпекову угоду Ексклюзивно
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
Під час матчу Україна — Бельгія розгорнули банер із зображенням Назарія Грінки Гринцевича
Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія "Грінки" Гринцевича

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Метью Міллер
У США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві
Кенія, протести в Кенії 25 червня
У Кенії мітингарі спробували штурмувати парламент, є загиблі
Пожежа у Фрязіно
Під Москвою загорілася будівля, що належала інституту електродеталей
Мекка, Хадж
У Саудівській Аравії через спеку загинули понад 1300 паломників до Мекки
На початок