У Варшаві помер перший віцепрезидент Світового конгресу українців

У Варшаві у віці 68 років помер перший заступник президента Світового конгресу українців Стефан Романів.

Про це повідомили в СКУ.

"Його життя зупинилося на 68-му році життя, у Варшаві, по дорозі до Австралії з Литви, де відбулися установчі збори Антиімперського Блоку Народів (АБН)", — повідомили в СКУ.

У Союзі українських організацій в Австралії заявили, що 24 червня Стефан Романів знепритомнів і був негайно доставлений до однієї з лікарень Варшави. Проте врятувати його життя не вдалось.

Романів також був головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, головою проводу Організації українських націоналістів (бандерівців) (ОУН (б), головою та членом член Спілки Української Молоді (СУМ), офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.

Хто такий Стефан Романів

Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року в Мельбурні, Австралія. Його батько Ілько Романів був родом з Тернополя, а мати – німкеня зі Штутгарта. Вони прибули до Австралії у 1949 році.

З дитинства відвідував українську греко-католицьку церкву та рідну школу у Мельбурні. Закінчив місцевий педагогічний університет. Працював учителем початкової школи.

Очолював осередок СУМ (Спілки української молоді) у Мельбурні, крайову управу СУМ в Австралії, парафіяльну раду Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія.

Був багаторічним головою української громади у штаті Вікторія, головою Союзу українських організацій в Австралії, довголітнім керівником української братської школи та головою шкільної ради, заступником голови Світової управи СУМ.

З 2008 по 2018 рік Стефан Романів був Генеральним секретарем, а 27 листопада 2018 року обраний першим заступником президента СКУ.

Стефан Романів разом із дружиною Анастасією виховав двох дітей, Петра і Терезу. Мав 5 онуків.

Нагороджений орденами Ярослава Мудрого та за заслуги І, ІІ та ІІІ ступенів, а також ювілейною медаллю "25 років незалежності України".