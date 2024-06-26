Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припиняє фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. У звітах партії виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У НАЗК наголосили, що, відповідно до Закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії.

Зазначається, що за результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн.

Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

"Але зазначене товариство не надавало партії цих послуг. Це підтверджують, зокрема матеріали, отримані від органів державної влади (Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною", — заявили у НАЗК.

Також повідомляється, що, за даними НАЗК, з двома фізичними особами-підприємцями політична партія уклала договори на 274 тис. грн, які містять недостовірні відомості. Зокрема, містять інформацію про номери законопроєктів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані в парламенті.

"Ці порушення є підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення причин виявленого порушення", — наголосили в НАЗК.

Крім того, у звіті за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія "Голос" знову оформила договори з ТОВ "Мейнтіс" на суму 1 млн грн. Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. При цьому, заявили в НАЗК, також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн, зазначили в НАЗК.

Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із. недостовірністю відомостей, повідомили в НАЗК.

"Тобто за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії", — заявили у НАЗК.

НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали.

В Агентстві також нагадали, що НАЗК уже зупиняло фінансування "Голосу" через відображення партією у звіті за II квартал 2020 року, недостовірних відомостей про витрати понад 1,3 млн грн на користь низки фізичних осіб-підприємців. Вже після відновлення обов’язку звітування партія подала до НАЗК уточнюючі документи, якими передбачено врегулювання відносин зі вказаними контрагентами та НАЗК повернуло фінансування.

У 2020 році через виявлені порушення у звітах НАЗК зупиняло фінансування двох політичних партій – "ВО "Батьківщина" та "Голос", а у 2021 році – фінансування партії "Слуга народу". Після усунення цими партіями порушень НАЗК відновило їх фінансування.