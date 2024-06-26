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Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки в армії США
СШААРМІЯЛГБТК+Джо БайденПРАВА ЛЮДИНИПодіїСвітПолітика

Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки в армії США

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Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки
Президент США Джо Байден. AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки в армії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Помилування надається військовослужбовцям, засудженим за статтею 125 Єдиного кодексу військової юстиції. Вона передбачала кримінальну відповідальність за содомію, у тому числі за згодою між дорослими особами у період між 1951 і 2013 роками, коли її було переписано Конгресом .

Президентська декларація дозволяє військовослужбовцям ЛГБТК+, засудженим за злочини виключно на основі їхньої сексуальної орієнтації, подати заявку на отримання свідоцтва про помилування, яке допоможе їм отримати утримані виплати, пише The Guardian.

Байден заявив, що таким чином він виправляє історичну помилку, використовуючи свої повноваження щодо помилування багатьох колишніх військовослужбовців, які “були засуджені просто за те, що вони самі собою”.

“Незважаючи на їхню мужність і велику самопожертву, тисячі військовослужбовців ЛГБТК+ були змушені звільнитися з армії через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Деякі з цих патріотичних американців потрапили під військовий суд і десятиліттями несли тягар цієї великої несправедливості”, — наголосив президент.

Рішення Байдена не знімає автоматично судимість, однак дозволяє військовим подати відповідне прохання. Також вони зможуть клопотати про підвищення військового звання і відшкодування втраченої зарплати та пільг.

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